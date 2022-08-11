Клуби з Казахстану залишили турнір: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У матчах-відповідях третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося два матчі.

Ліга конференцій 2022/23

Третій кваліфікаційний етап

Матчі-відповіді, 11 серпня

Кизилжар (Казахстан) - АПОЕЛ (Кіпр) 0:0. Перший матч 0:1

Тобол (Казахстан) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 1:1 (0:1). Перший матч 0:1

Сьогодні, 11 серпня, відбувається ще кілька матчів третього кваліфікаційного етапу Ліги конференцій:

19:00. Ракув (Польща) - Спартак Трнава (Словаччина). Перший матч 2:0

20:00. Базель (Швейцарія) - Брондбю (Данія). Перший матч 0:1

20:00. Коньяспор (Туреччина) - Вадуц (Ліхтенштейн). Перший матч 1:1

20:00. Петрокуб (Молдова) - Фегервар (Угорщина). Перший матч 0:5

20:00. Твенте (Нідерланди) - Чукарічкі (Сербія). Перший матч 3:1

20:00. Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) - Лугано (Швейцарія). Перший матч 2:0

20:00. ЧФР Клуж (Румунія) - Шахтар (Солігорськ, Білорусь). Перший матч 0:0

20:00. Юргорден (Швеція) - Шепші (Румунія). Перший матч 3:1

20:30. Антверпен (Бельгія) - Ліллестрем (Норвегія). Перший матч 3:1

20:30. Панатінаїкос (Греція) - Славія (Чехія). Перший матч 0:2

20:30. Стяуа (Румунія) - Дунайська Стреда (Словаччина). Перший матч 1:0

20:30. Університатя (Румунія) - Зоря (Україна). Перший матч 3:1

20:45. Башакшехір (Туреччина) - Брейдаблік (Ісландія). Перший матч 2:0

21:00. Андерлехт (Бельгія) - Пайде (Естонія). Перший матч 2:0

21:00. Аріс (Греція) - Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Перший матч 0:2

21:00. Клаксвік (Фарерські острови) - Баллкані (Косово). Перший матч 2:3

21:00. Левські (Болгарія) - Хамрун (Мальта). Перший матч 1:0

21:00. Слайго Роверс (Ірландія) - Вікінг (Норвегія). Перший матч 1:5

21:00. Хіберніанс (Мальта) - РФС (Латвія). Перший матч 1:1

21:00. Шкендія (Північна Македонія) - АІК (Швеція). Перший матч 1:1

21:30. Лех (Польща) - Вікінгур (Ісландія). Перший матч 0:1

21:30. Рапід (Австрія) - Нефтчі (Азербайджан). Перший матч 1:2

21:45. Сент-Патрікс (Ірландія) - ЦСКА (Болгарія). Перший матч 1:0

22:00. АЗ (Нідерланди) - Данді Юнайтед (Шотландія). Перший матч 0:1

22:00. Жил Вісенте (Португалія) - Рига (Латвія). Перший матч 1:1

22:00. Кішварда (Угорщина) - Молде (Норвегія). Перший матч 0:3

22:00. Янг Бойз (Швейцарія) - КуПС (Фінляндія). Перший матч 2:0