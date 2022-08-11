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Йовичевич: В УПЛ всі грають за однією схемою

Сьогодні 11:39 214 0
Йовичевич прокоментував схему гри Шахтаря
Йовичевич: В УПЛ всі грають за однією схемою
#Йовичевич, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич оцінив перемоги над Домжале (3:0) та Аль-Адалою (1:0) у товариських матчах.

Про це розповів сам хорватський фахівець.

"Ми провели перший матч за схемою 4-4-2. Моментами ми грали непогано. Така різноманітність мені цікава, бо в УПЛ всі грають за однією схемою. Футболістам потрібно змінити чіп і зрозуміти свою роль у схемах 4-4-2, 3-4-3, 5-2-3 або 4-1-4-1. Гравці мають бути адаптовані під кожну схему.

Гра мені сподобалася, ми могли перемогти й з більшим рахунком. Добре, що ніхто не травмувався, бо навантаження були пристойні. Видно, що на сьогодні ми краща та якісніша команда, чим суперники.

Ми потроху додаємо. Мені подобається те, що я бачу. Проте попереду ще багато роботи. Та мало часу", - відзначив Йовичевич.

Нагадаємо, Ніцца запропонувала Шахтарю 20 млн євро за Мудрика.

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