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Сабо: Луческу - дуже везучий тренер, куди там Лобановському

Сьогодні 12:55 324 0
Спеціаліст прокоментував перемогу Динамо над Штурмом
Сабо: Луческу - дуже везучий тренер, куди там Лобановському
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Йожеф Сабо, #Штурм Грац

Гравці київського Динамо вищі за класом за опонентів з австрійського Штурму.

Про це заявив відомий український тренер Йожеф Сабо.

"Я до матчу впевнено казав, що Динамо пройде Штурм, тому що наші гравці вище класом за футболістів цієї австрійської команди. Але, з самого початку "біло-сині" чомусь грали повільно і віддавали перевагу контролю м’яча. Це був неживий футбол. Тільки після пропущеного голу "Динамо" прокинулось.

Не можу когось особливо відзначити у цій грі. Так, результат здобули, молодці, але… Щодо Циганкова, то гол він забив вже після того, як оборона "Штурму" була розібрана. Хоча, гольову передачу Віктора відзначу, звичайно.

Ви питаєте про вдалі заміни… Вважаю, що Луческу - дуже везучий тренер. Раніше казали про особливу везучість Лобановського. Куди там… Мірча Луческу стільки вже матчів вирішальних виграв - в складних обставинах, діючи від оборони…", - сказав Сабо.

Нагадаємо, що Динамо переграло Штурмі (2:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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