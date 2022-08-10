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Штурм - Динамо 1:2: огляд матчу

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Переможець протистояння визначився у додатковий час
Штурм - Динамо 1:2: огляд матчу
#Динамо Київ, #Штурм Грац

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді переграло Штурм.

Динамо вийшло до наступного етапу змагань, де зіграє з Бенфікою. Нагадаємо, що Бенфіка впевнено пройшла Мідтьюлланн з Данії (за сумою двох матчів 7:2).

Ліга чемпіонів 2022/23
Третій кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 9 серпня

Штурм (Австрія) - Динамо (Україна) 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голи: 1:0 - 27 Гойлунд, 1:1 - 97 Вівчаренко, 1:2 - 112 Циганков

Штурм: Зібенхандль, Данте (Шнегг, 103), Вютрих, Аффенгрубер, Газібегович, Станкович (Фусейні, 103), Прасс (Вельс, 115), Хірлендер (Демаку, 103), Хорват (Ланг, 84), Хейлунн (Любич, 75), Саркарія.

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 71), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко, Буяльський, Циганков, Бєсєдін (Ванат, 75).

Жовті: Станкович (11), Газібегович (90+4), Саркарія (90+4), Вютрих (105+2), Прасс (111), Демаку (120+1) – Сидорчук (90+4), Гармаш (93), Караваєв (100), Ванат (105+2), Циганков (116), Бущан (118)

Червона: Саркарія (105+1, друге попередження)

Перший матч 0:1

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