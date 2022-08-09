Зінченко потрапив у символічну збірну 1 туру АПЛ

Джерело - football24.ua.
Захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 1-го туру АПЛ.
Про це повідомляє Sky Sports Premier League.
У матчі з Крістал Пелас (2:0) українець вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею.
Завдяки "сухому" матчу та результативній дії erhf]yw. вдалося пробитися у символічну збірну першого тижня Fantasy АПЛ, де віртуальним футболістам нараховують очки на основі реальних виступів гравців.
Нагадаємо, Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал.