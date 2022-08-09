Зінченко потрапив у символічну збірну 1 туру АПЛ

Олександр Зінченко проявив себе у 1 турі АПЛ

Захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 1-го туру АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports Premier League.

У матчі з Крістал Пелас (2:0) українець вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею.

Завдяки "сухому" матчу та результативній дії erhf]yw. вдалося пробитися у символічну збірну першого тижня Fantasy АПЛ, де віртуальним футболістам нараховують очки на основі реальних виступів гравців.

Нагадаємо, Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал.