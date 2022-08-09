Ворскла продовжила контракти з Челядіном та Козиренком

Ворскла продовжила контракти з Артемом Челядіним та Юрієм Козиренко.

Про це повідомляє полтавського клубу.

Два українські півзахисники підписали нові угоди з клубом. Артем на 4 роки, Юрій на 3 роки.

Минулого сезону Артем Челядін провів 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Юрій Козиренко минулий сезон провів у білоруській лізі за Іслоч, зіграв у 13 матчах та забив 1 гол. За полтавський клуб Юрій грав у сезоні 2019-2020, де провів 9 матчів. Результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, Ворскла визначилась із домашньою ареною нового сезону.