Козловський: Канали Футбол - це було не таке вже й велике зло

Рух не задоволений ціною, яку отримають клуби УПЛ від транслятора чемпіонату України.

Про це розповів президент львівського клубу Григорій Козловський.

"Подивився програму Віктора Вацка. Не дивлячись на його критику, маю визнати, що він абсолютно правий. Згоден, що канали Футбол – це було не таке вже й велике зло, як про них говорили. Тепер, коли каналу не стало, ми побачили справжній рівень українського футболу, а відтак, дізнались його справжню ринкову вартість. Погоджуся з Вацком, що у нас є команди, які не мають ні власної тренувальної бази, ні футбольної школи. І є й такі, що тренуються поруч з курми. Я розумію, що з такими клубами нам багато грошей не запропонують. Але ці клуби, не маючи власного стадіону, грають в УПЛ і кажуть, що 94 тисячі доларів за права на трансляції – це божа благодать. Можливо, це для них так і є, і цих грошей вистачає, аби закрити оренду тренувального поля в селі Кукуєво.

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У цій історії одразу на думку спадає прізвище одного з президентів, який компенсовує недоліки свого клубу іншою своєю "чеснотою", а саме підлабузництвом до чиновників Прем'єр-ліги. Хотів би сказати цій людині, хай припиняє. Невже язик не болить? Він вже так зализав керівникам Прем'єр-ліги, що ті, бідолашні, в туалет сходити не можуть. Прізвища цієї людини називати не буду, ви й так здогадаєтеся, кого маю на увазі.

Якщо ми, клуби та президенти, і надалі будемо себе поводити, як щасливі собачки, та будемо виляти хвостиком кожного разу, як у наш бік кидають обгризену кістку, то так до нас і будуть ставитись. Така і буде наша ціна. То, може, перш ніж пускати слину на перший-ліпший шматок м’яса, подивитеся на себе збоку? Зробіть щось для початку, зробіть щось для українського футболу, а потім розказуйте!

Я за Рух можу сказати. Ми збудували Академію, яка входить у десятку кращих в Україні, ми популяризуємо український футбол у Європі. До прикладу, міжнародний турнір COTIF в Іспанії, на який нещодавно їздили наші юніори, обійшовся клубу в 70 тисяч євро. А таких турнірів, де грають наші вихованці, 50 на рік. Тепер ви розумієте, чому Рух не влаштовують 94 тисячі доларів від телетранслятора? Та цих грошей не вистачить навіть, щоб прогодувати всіх наших дітей в Академії! Я вже мовчу про якісь інші витрати. Так, наша основна команда поки не хапає зірок з неба, але все тільки починається. Рим теж не за один день будували. Нехай вже краще в УПЛ грає 10 команд, але таких, що знають собі ціну. І не тільки грають, а й будують футбол, а не чекають подачок з панського столу, поки впаде кістка, щоб її обгризти й обсмоктати", - заявив Козловський.