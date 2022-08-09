Ніцца вірить у трансфер Мудрика

Французький клуб хоче підписати українського вінгера

Ніцца продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна.

Клуб розуміє, що домовитись про угоду з "гірниками" буде надзвичайно важко, але продовжує вірити в успіх. Французи також визначились із запасним варіантом на випадок невдачі – ним може стати Франсіс Амузу з Андерлехта.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.