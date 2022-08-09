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Ніцца вірить у трансфер Мудрика

Сьогодні 10:45 293 0
Французький клуб хоче підписати українського вінгера
Ніцца вірить у трансфер Мудрика
#Ніцца, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Ніцца продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це повідомляє журналіст Footmercato Санті Ауна.

Клуб розуміє, що домовитись про угоду з "гірниками" буде надзвичайно важко, але продовжує вірити в успіх. Французи також визначились із запасним варіантом на випадок невдачі – ним може стати Франсіс Амузу з Андерлехта.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.

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