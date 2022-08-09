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УАФ збирається позбавити футбольного громадянства тренера-колаборанта

Сьогодні 14:14 548 0
Сергія Шевченка також позбавлять звання заслуженого тренера України
УАФ збирається позбавити футбольного громадянства тренера-колаборанта
#Сергій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу буде звертатися у Міністерство молоді та спорту, щоб позбавити колишнього керманича Кристалла Сергія Шевченка звання заслуженого тренера України.

Про це повдіомляє Профутбол.

УАФ вже почала процес позбавлення Шевченка так званого футбольного громадянства, щоб він більше ніколи не мав права працювати на території України.

Шевченко наприкінці липня очолив створений окупантами на базі Кристалла клуб Фрегат. Починаючи з 2014 року, 64-річний фахівець тренував ТСК-Таврію з окупованого Криму, російський Сахалін, Таврію з Берислава Херсонської області, Кристалл та Миколаїв.

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