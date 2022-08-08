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Сікан: Після Ліги чемпіонів, можливо, буде шанс грати в Європі

Сьогодні 15:55 207 0
21-річний нападник хоче скористатися своїм шансом.
Сікан: Після Ліги чемпіонів, можливо, буде шанс грати в Європі
#Шахтар, #Данило Сікан

Джерело - MEGOGO СПОРТ.

Нападник Шахтаря Данило Сікан сподівається проявити себе у Лізі чемпіонів, щоб заграти у Європі.

Про це розповів сам футболіст в ефірі MEGOGO.

"Я розумію, що час іде. У футболіста дуже мало часу. У мене з'явився шанс проявити себе в Лізі чемпіонів. Після Ліги чемпіонів, можливо, буде шанс грати в Європі, далі прогресувати та насолоджуватися футболом у Європі.

Я і всі хлопці, які були в Маріуполі і зараз перейшли до Шахтаря, не просто так отримали цей шанс. Вони мають можливість проявити себе в Лізі чемпіонів. Це великий турнір. Буде важко, але треба буде прагнути цього", - розповів Сікан.

Раніше повідомлялося, що Мудрик не перейде у Баєр.

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