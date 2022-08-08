Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо може перейти у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Девід Орштейн.
"Манчестер Юнайтед працює над підписанням Адріана Рабіо з Ювентуса. Клуб має вирішити, чи продовжуватимуть вони, попри поточний інтерес до Де Йонга, за яким потрібно дочекатися результату. 27-річний півзахисник збірної Франції має 1-річний контракт", відзначив Орштейн.
У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.