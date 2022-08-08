Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Ювентуса

Адріан Рабйо влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо може перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Девід Орштейн.

"Манчестер Юнайтед працює над підписанням Адріана Рабіо з Ювентуса. Клуб має вирішити, чи продовжуватимуть вони, попри поточний інтерес до Де Йонга, за яким потрібно дочекатися результату. 27-річний півзахисник збірної Франції має 1-річний контракт", відзначив Орштейн.

У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.