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Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Ювентуса

Сьогодні 15:26 210 0
Адріан Рабйо влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед може підписати півзахисника Ювентуса
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Адріан Рабйо може перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Девід Орштейн.

"Манчестер Юнайтед працює над підписанням Адріана Рабіо з Ювентуса. Клуб має вирішити, чи продовжуватимуть вони, попри поточний інтерес до Де Йонга, за яким потрібно дочекатися результату. 27-річний півзахисник збірної Франції має 1-річний контракт",  відзначив Орштейн.

У минулих сезонах Адріан зіграв 132 матчі за Ювентус у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 5 гольових передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця Монако.

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