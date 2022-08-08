Йовичевич: Переконаний, що СК Дніпро-1 мені вдячний

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч підсумував період своєї роботи на чолі СК Дніпро-1.

Про це розповів сам хорватський фахівець в ефірі YouTube-каналу Megogo.

"Я та мій тренерський штаб віддали СК Дніпро-1 два роки. Результат очевидний. І клуб, і мій штаб, і я особисто повинні бути гордими за той період, коли ми працювали разом. Ви не можете вкрасти у мене цю гордість, бо коли ти видаєш максимум – твоя совість чиста. Людські амбіції, бажання прогресувати та бути кращим – це природньо, і тут ніхто не має настільки злитися.

Я вдячний СК Дніпро-1 за цей період. Абсолютно переконаний, що попри все, що зараз відбувається, вони мені вдячні. І я отримав від всіх них подяку. Я просто щасливий, що працював у СК Дніпро-1. Вони допомогли мені зробити той крок, який я зараз зробив", – сказав Йовичевич.