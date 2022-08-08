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Ювентус завершує трансфер півзахисника Айнтрахта

Сьогодні 13:37 202 0
Ювентус хоче підсилитись півзахисником
Ювентус завершує трансфер півзахисника Айнтрахта
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Айнтрахта Филип Костич найближчим часом може стати гравцем Ювентуса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

 Умови особистого контракту вже повністю узгоджені. Зараз переговори з Айнтрахтом вийшли на завершальну стадію.

Клуби наразі обговорюють суму трансферу. Італійський клуб хоче викласти за нього на 4 млн євро менше, ніж хоче отримати Айнтрахт.

У минулому сезоні серб відзначився 4 голами та 9 асистами у 31 матчі Бундесліги. Чинний контракт Костича з німецьким клубом розрахований до наступного літа.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Вест Гема.

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