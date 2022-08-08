Ювентус завершує трансфер півзахисника Айнтрахта

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Айнтрахта Филип Костич найближчим часом може стати гравцем Ювентуса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Умови особистого контракту вже повністю узгоджені. Зараз переговори з Айнтрахтом вийшли на завершальну стадію.
Клуби наразі обговорюють суму трансферу. Італійський клуб хоче викласти за нього на 4 млн євро менше, ніж хоче отримати Айнтрахт.
У минулому сезоні серб відзначився 4 голами та 9 асистами у 31 матчі Бундесліги. Чинний контракт Костича з німецьким клубом розрахований до наступного літа.
Раніше повідомлялося про інтерес до гравця зі сторони Вест Гема.