Лунін - у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА

Джерело - uefa.com.
Реал назвав заявку на матч за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта.
До списку чинних переможців Ліги чемпіонів потрапив і український голкіпер Андрій Лунін.
Воротарі: Куртуа, Лунін.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді.
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавінга.
Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.
Матч за Суперкубок УЄФА пройде 10 серпня о 22:00 за Києвом на стадіоні Helsinki Olympic Stadium у Гельсінкі (Фінляндія).