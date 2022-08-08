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Лунін - у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА

Сьогодні 08:55 381 0
Стала відома заявка Реала
Лунін - у заявці Реала на матч за Суперкубок УЄФА
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Суперкубок УЄФА

Джерело - uefa.com.

Реал назвав заявку на матч за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта.

До списку чинних переможців Ліги чемпіонів потрапив і український голкіпер Андрій Лунін.

Воротарі: Куртуа, Лунін.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавінга.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Матч за Суперкубок УЄФА пройде 10 серпня о 22:00 за Києвом на стадіоні Helsinki Olympic Stadium у Гельсінкі (Фінляндія).

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