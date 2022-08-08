Гвардіола спрогнозував результативність Голанда у Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив перспективи норвезького нападника Ерлінга Голанда.

Про це розповів сам іспанський фахівець

"Я не знаю, скільки голів заб'є Голанд, і мене це не хвилює. Ми не збираємося вигравати для Ерлінга або програвати для Ерлінга, ми маємо бути самими собою. Він швидкий, він сильний фізично. Можливо, йому потрібно більше часу, щоб набрати кондиції.

Голанд забиватиме голи. Він робить це щороку. Шанси завжди є – у нього є відчуття, він добре завершує моменти. Він та команда пристосуються один до одного. У мене немає жодного сумніву", – розповів Гвардіола.