Динамо назвало заявку на матч-відповідь зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Кияни вирушили до Австрії на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо зіграє матч-відповідь зі Штурмом (Австрія) у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні зустрічі, 7 серпня, кияни вирушили до Австрії. Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із собою 25 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, 9 серпня Штурм проведе матч-відповідь з київським Динамо в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі, яка розпочнеться о 21:15 за київським часом.