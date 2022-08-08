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Динамо назвало заявку на матч-відповідь зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:37 623 0
Кияни вирушили до Австрії на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.
Динамо назвало заявку на матч-відповідь зі Штурмом у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо зіграє матч-відповідь зі Штурмом (Австрія) у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні зустрічі, 7 серпня, кияни вирушили до Австрії. Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із собою 25 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кендзьора, Антон Боль;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, 9 серпня Штурм проведе матч-відповідь з київським Динамо в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі, яка розпочнеться о 21:15 за київським часом.

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