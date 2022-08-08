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Моєс: Тактично Манчестер Сіті повністю переграв Вест Гем

Сьогодні 12:25 225 0
Девід Моєс прокоментував поразку від Манчестер Сіті
Моєс: Тактично Манчестер Сіті повністю переграв Вест Гем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Моєс

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті повністю переграв Вест Гем у 1 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Девід Моєс.

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"Сіті був дуже крутий. Я відчував, що тактично вони повністю переграли нас сьогодні. Вони грали інакше, ніж наприкінці минулого сезону. Обидва їхні крайні захисники грали в середині поля як півзахисники. Ми намагалися відтворити те, що показали в минулій грі з ними.

Щодо Голанда, то він виглядає як той, хто стане видатним футболістом. Він демонстрував такі ж забігання, як і у грі з Ліверпулем", - сказав Моєс.

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