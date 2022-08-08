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Металіст 1925 переграв Діназ у результативному матчі

Сьогодні 08:36 251 0
Команди готують до наступного сезону
Металіст 1925 переграв Діназ у результативному матчі
#Діназ, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до нового сезону Металіст 1925 у контрольному матчі обіграв Діназ.

Товариський матч

08 серпня

Металіст 1925 Харків – Діназ Вишгород 4:2 (3:0)

Голи:  1:0 - 19 Дмитренко, 2:0 - 39 Габелок, 3:0 - 43 Капінус, 4:0 - 60 Потімков Ю, 4:1 - 62, 4:2 - 73 

Металіст 1925 (футболки сині): Гравець на перегляді (Сидоренко 46), Жичиков (Потімков Ю. 46), Курило (Шершень 46), Безуглий (Ткачук 46), Гравець на перегляді (Гравець на перегляді 46), Мартинюк (Коваленко І. 46), Габелок (к) (Емере 46), Гравець на перегляді (Гравець на перегляді 46), Капінус (Гравець на перегляді 46), Дмитренко (Ременюк 46), Зубков (Гравець на перегляді 46). Запас: Потімков І., Коваленко М.

Діназ (футболки червоні): Солдатенко, Мащенко, Волошин, Ічанський, Гравець на перегляді, Корєшков, Підручний, Білоус, Старенький, Шевченко, Шкурат

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