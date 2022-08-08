Штурм - Динамо: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти австрійського Штурма.

Матч відбудеться у вівторок, 9 серпня, на Меркур-Арені у Граці. Початок о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:15.

Перший матч завершився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.