Букмекери вважають Штурм фаворитом у матчі-відповіді проти Динамо в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо, на перемогу в другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коефіцієнт на перемогу Штурма в домашній грі - 2,49, на перемогу Динамо - 3,25. Нічия - 3,40.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у у вівторок, 9 серпня, у Граці. Початок - о 21:30 за київським часом. На нашому сайті можна буде подивитися пряму онлайн-трансляцію гри.

Але додамо, що прохід Динамо до наступного рауду букмекери оцінюють набагато кращим коефіцієнтом - 1,30, тоді як Штурм - 3,50. Це пов'язано із тим, що Динамо виграло перший матч із рахунком 1:0.

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