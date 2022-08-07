Букмекери вважають Штурм фаворитом у матчі-відповіді проти Динамо в ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо, на перемогу в другому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Коефіцієнт на перемогу Штурма в домашній грі - 2,49, на перемогу Динамо - 3,25. Нічия - 3,40.
Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у у вівторок, 9 серпня, у Граці. Початок - о 21:30 за київським часом. На нашому сайті можна буде подивитися пряму онлайн-трансляцію гри.
Але додамо, що прохід Динамо до наступного рауду букмекери оцінюють набагато кращим коефіцієнтом - 1,30, тоді як Штурм - 3,50. Це пов'язано із тим, що Динамо виграло перший матч із рахунком 1:0.
Факти про суперників
- Динамо 15 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (10 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
- Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
- Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
- Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
- У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.