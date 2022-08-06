Зозуля: Рашисти збираються вчинити самосуд над нашими воїнами. Чи готує Amnesty International звіт про це?

Український форвард Роман Зозуля відреагував на новину про підготовку показового самосуду над українськими воїнами в Маріуполі.

Про це футболіст розповів у Facebook.

"В Маріуполі рашистські варвари збирають клітки, в яких у вересні планують помістити наших воїнів і вчинити над ними показовий самосуд.

Виродки хочуть влаштувати чергову виставу для свого недорозвинутого середньовічного народу. Цікаво чи Amnesty International готує звіт з цього приводу. Чи це суперечить їхнім моральним принципам - кусати руку, яка годує?!" - відзначив Зозуля.