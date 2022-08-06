Головне
Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м
Сьогодні 19:01 339
Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі
Сьогодні 19:38 296
Лузан і Четверікова вибороли срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 17:49 236
Збірна України виборола бронзу на ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное
Сьогодні 17:42 284
Безус — гравець кіпрської Омонії
Сьогодні 16:13 286
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Сьогодні 15:25 502
Евертон Миколенка зіграє з Челсі: 6 серпня в АПЛ відбудеться 6 матчів
Сьогодні 14:25 320
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Сьогодні 13:58 291
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Сьогодні 13:48 633
Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса
Сьогодні 11:26 528
Прямі трансляції

Клопп: Ліверпуль не заслужив на більше у матчі з Фулгемом

Сьогодні 19:13 245 0
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічию проти Фулгема
Клопп: Ліверпуль не заслужив на більше у матчі з Фулгемом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Фулгем

Джерело - tribuna.com.

Ліверпуль не заслужив більш ніж нічию у матчі з Фулгемом.

Про це розповів головний тренер червоних Юрген Клопп.

"Ми заробили очко в дуже поганій грі, тому тепер питання "Як це могло статися?" Спочатку був неправильний підхід до гри, а потім ми хотіли відігратися, але вже було нелегко це зробити. Поле було сухим, тому ми більшість часу грали за правилами Фулгема.

Але це хороший результат, бо не думаю, що ми заслуговували на більше. Хоча результат можна було отримати кращий", - сказав Клопп.

Раніше Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 7217 2
Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored 1246
Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1766
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео 5339 2
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал 2387
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Білий африканець став героєм України на Євро-2020 5147
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6694
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12209
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 16375
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14562
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24170 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18233