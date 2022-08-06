Клопп: Ліверпуль не заслужив на більше у матчі з Фулгемом

Ліверпуль не заслужив більш ніж нічию у матчі з Фулгемом.

Про це розповів головний тренер червоних Юрген Клопп.

"Ми заробили очко в дуже поганій грі, тому тепер питання "Як це могло статися?" Спочатку був неправильний підхід до гри, а потім ми хотіли відігратися, але вже було нелегко це зробити. Поле було сухим, тому ми більшість часу грали за правилами Фулгема.

Але це хороший результат, бо не думаю, що ми заслуговували на більше. Хоча результат можна було отримати кращий", - сказав Клопп.