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Фрайбург розгромив Аугсбург, Вольфсбург зіграв внічию з Вердером. Результати 1 туру Бундесліги

Сьогодні 18:30 285 0
Відбуваються матчі 1 туру Бундесліги
Фрайбург розгромив Аугсбург, Вольфсбург зіграв внічию з Вердером. Результати 1 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

У Бундеслізі були зіграні матчі 1 туру.

Чемпіона  Німеччини - Бундесліга

1 тур, 06 серпня

Аугсбург - Фрайбург 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Грегорич, 0:2 - 48 Гріфо, 0:3 - 61 Гінтер, 0:4 - 79 Доан

Боруссія М. - Гоффенгайм 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - Сков, 1:1 - 42 Бенсебаїні, 2:1 - 71 Тюрам, 3:1 - 78 Ельведі

Бохум - Майнц 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 26 Онісіво, 1:1 - 39 Штегер, 1:2 - 77 Онісіво

Вольфсбург - Вердер Бремен 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 11 Нмеча, 1:1 - 21 Фуллькруг, 1:2 - 23 Біттенкур, 2:2 - 84 Гілавогі

Уніон Берлін - Герта Берлін 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Сібачо, 2:0 - 50 Бекер, 3:0 - 54 Кнохе, 3:1 - 85 Лукебакіо

19:30 Боруссія Д - Баєр Леверкузен

Раніше Баварія знищила Айнтрахт у 1 турі Бундесліги.

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