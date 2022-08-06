Боруссія Д переграла Баєр, Вольфсбург зіграв внічию з Вердером. Результати 1 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У Бундеслізі були зіграні матчі 1 туру.
Чемпіона Німеччини - Бундесліга
1 тур, 06 серпня
Аугсбург - Фрайбург 0:4 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Грегорич, 0:2 - 48 Гріфо, 0:3 - 61 Гінтер, 0:4 - 79 Доан
Боруссія М. - Гоффенгайм 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - Сков, 1:1 - 42 Бенсебаїні, 2:1 - 71 Тюрам, 3:1 - 78 Ельведі
Бохум - Майнц 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Онісіво, 1:1 - 39 Штегер, 1:2 - 77 Онісіво
Вольфсбург - Вердер Бремен 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 11 Нмеча, 1:1 - 21 Фуллькруг, 1:2 - 23 Біттенкур, 2:2 - 84 Гілавогі
Уніон Берлін - Герта Берлін 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Сібачо, 2:0 - 50 Бекер, 3:0 - 54 Кнохе, 3:1 - 85 Лукебакіо
Боруссія Д - Баєр Леверкузен 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Ройс
Раніше Баварія знищила Айнтрахт у 1 турі Бундесліги.