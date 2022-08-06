Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1 туру АПЛ.
Ліверпуль несподівано втратив очки у матчі з Фулгемом (2:2)
Чемпіонат Англії - АПЛ
01 тур, 06 серпня
Фулгем - Ліверпуль 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Мітрович, 1:1 - 64 Нуньєс, 2:1 - 72 Мітрович (пен), 2:2 - 80 Салах
Сьогодні, буде зіграно ще 5 матчів 1 туру АПЛ:
17:00. Борнмут - Астон Вілла
17:00. Лідс - Вулвергемптон
17:00. Ньюкасл - Ноттінгем Форрест
17:00. Тоттенгем - Саутгемптон
19:30. Евертон - Челсі
Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.