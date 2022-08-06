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Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ

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В Англійській Прем'єр-лізі відбуваються матчі першого туру.
Ліверпуль вирвав нічию у Фулгема. Результати 1 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1 туру АПЛ.

Ліверпуль несподівано втратив очки у матчі з Фулгемом (2:2)

Чемпіонат Англії - АПЛ

01 тур, 06 серпня

 Фулгем - Ліверпуль 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мітрович, 1:1 - 64 Нуньєс, 2:1 - 72 Мітрович (пен), 2:2 - 80 Салах

Сьогодні, буде зіграно ще 5 матчів 1 туру АПЛ:

17:00. Борнмут - Астон Вілла

17:00. Лідс - Вулвергемптон

17:00. Ньюкасл - Ноттінгем Форрест

17:00. Тоттенгем - Саутгемптон

19:30. Евертон - Челсі

Раніше Арсенал з асистом Зінченка обіграв Крістал Пелес у 1 турі АПЛ.

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