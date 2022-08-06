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Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал

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Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко у дебютному матчі за Арсенал допоміг своїй команді перемогти на виїзді Крістал Пелес (0:2) у першому турі Англійської Прем'єр-ліги 2022/23.

Українець з'явився на полі зі стартових хвилин, а на 20-й відзначився гольовою передачею на Мартінеллі. На 83-й хвилині українського футболіста замінив Тірні. Авторитетний аналітичний ресурс WhoScored назвав футболіста збірної України гравцем матчу.

На 85-й хвилині гри Гуехі забив у власні ворота, встановивши підсумковий рахунок - 0:2.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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