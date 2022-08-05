Стали відомі деталі ймовірного контракту УПЛ з Setanta Sports про трансляцію матчів.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Вчора було засідання клубів. На ньому були розглянуто дві пропозиції, які отримала УПЛ щодо єдиного пулу – від MEGOGO та Setanta. Від MEGOGO взагалі була дуже низька історія, вони запропонували якісь невеличкі гроші, які навіть не бралися до уваги. З ними навіть не консультувалися щодо можливої роботи з УПЛ, тому що ці гроші були зовсім маленькі.

Натомість Setanta запропонувала суттєво більший контракт. Setanta запропонувала 3,6 млн доларів за рік на всі клуби разом із виробництвом. Крім того, вона розглядає можливість 3-річного контракту, готова попередньо за наступний рік заплатити 6 млн, за третій рік, здається, – 6,7 млн. Ось приблизно така співпраця. Але це не йде в загальному контракті, це просто їх наміри.

Зараз йде мова про підписання контракту на 1 рік + 2, але після наступного року продовжити і обговорити нові умови. Тому ці цифри на наступні роки дуже умовні. Отже, 3,6 млн на рік на 16 команд плюс виробництво. Наскільки я розумію, в контракті прописано, що виробництво повинна робити УПЛ. Тобто УПЛ бере на себе виробництво самого контенту, а Setanta забирає виключно картинку. На цей момент продакшна в УПЛ немає. Тобто вони мають йти до когось і просити, щоб їм зробили виробництво.

Саме виробництво коштуватиме десь 1,6 - 2 млн коштуватиме виробництво. Тобто на руки клуби теж отримають 1,6 - 2 млн. Це приблизно по 100 тисяч доларів на клуб. Гроші дуже маленькі в порівнянні з попередніми сезонами, але на цей момент іншої пропозиції немає", - сказав Циганик.