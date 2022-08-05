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Луческу не хоче відпускати Бурду з Динамо

Сьогодні 12:39 361 0
Тренеру потрібен захисник для ротації
Луческу не хоче відпускати Бурду з Динамо
#Микита Бурда, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Захисник Микита Бурда не стане учасником обміну між Динамо та Зорею, де до київської команди перейде Владислав Кабаєв, а у зворотному напрямку підуть Роман Вантух і Назарій Русін.

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

Раніше повідомлялося, що разом з ними у Зорі опиниться Бурда, проте наставник Динамо Мірча Луческу хоче мати гравця для ротації у центрі оборони.

Крім того, якщо команда не вийде до групи Ліги чемпіонів, все ще не виключений продаж Іллі Забарного, тому клуб вирішив залишити Бурду, незважаючи на його травматичність.

Нещодавно агент гравця розповів про продовження контракту з клубом. Повідомляють, що договір продовжили на 1 сезон.

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