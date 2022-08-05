Головне
Зоря переграла Університатю у першому матчі кваліфікації Ліги конференції
Вчора 22:22 1173
Український суддя може працювати на бою-реванші Усик - Джошуа
Сьогодні 09:54 217
Гутцайт: Намагаємося відновити змагання у всіх видах спорту
Сьогодні 09:11 133
Рикун встановила світовий рекорд на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:55 469
АЕК переміг Партизан, Фенербахче розгромив Словацко: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 08:39 1092
Гол Петряка допоміг Фегервару розгромити Петрокуб: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 08:08 413
АПЛ, на старт! Усе найцікавіше напередодні 31-го сезону найпопулярнішої футбольної ліги світу
Сьогодні 07:30 253
Лілль оголосив про підписання Ісмаїлі
Вчора 21:10 354
Визначився наступний суперник Вихриста
Вчора 20:55 579
Шахтар підняв ціну на Мудрика
Вчора 20:41 2015
Прямі трансляції

Дитятьєв перейшов до Аксу Костишина

Сьогодні 09:26 307 0
Захисник залишив польську Краковію навесні
Дитятьєв перейшов до Аксу Костишина
#Олексій Дитятьєв

Джерело - sportarena.com.

Український захисник Олексій Дитятьєв перейшов до казахстанського Аксу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний захисник виступав за Кримтеплицю, Буковину, Ворсклу, Олімпік, Карпати. У 2017 році Дитятьєв перейшов до Краковії, також провів сезон в оренді у польській Пущі.

За першу команду Краковії Олексій провів 81 матч у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. 2020 року став володарем Кубка Польщі. Наприкінці сезону українець залишив польський клуб.

Нагадаємо Аксу очолює українець Руслан Костишин. У чемпіонаті Казахстану новий клуб Дитятьєва йде на 10-му місці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця Порошенко хоче судитися з Кварталом 95 через висловлювання президента Інгульця 5932
Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів Євтушенко: Ми вимагали відсторонити від чемпіонату світу представників країн-агресорів 4355
Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі Уродженець України прихистить російських футболістів в Європі 2456
Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 6444
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 6079
Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту Trinity Ukraine разом з Favbet поставили в Україну ще 2 карети швидкої допомоги для фронту 2226
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5874
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1247
Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно 981
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12554
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6217 7
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 23279