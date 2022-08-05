Захисник залишив польську Краковію навесні

Український захисник Олексій Дитятьєв перейшов до казахстанського Аксу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

33-річний захисник виступав за Кримтеплицю, Буковину, Ворсклу, Олімпік, Карпати. У 2017 році Дитятьєв перейшов до Краковії, також провів сезон в оренді у польській Пущі.

За першу команду Краковії Олексій провів 81 матч у всіх турнірах, забив три голи та віддав три результативні передачі. 2020 року став володарем Кубка Польщі. Наприкінці сезону українець залишив польський клуб.

Нагадаємо Аксу очолює українець Руслан Костишин. У чемпіонаті Казахстану новий клуб Дитятьєва йде на 10-му місці.