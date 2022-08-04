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ПСЖ націлився на трансфер лідера Мілана

Вчора 23:11 281 0
Португальський вінгер може повернутися до Ліги 1.
ПСЖ націлився на трансфер лідера Мілана
Фото - gettyimages
#Леау, #Мілан, #ПСЖ, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Парі Сен-Жермен продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mediafoot,.

Французький клуб націлився на вінгера Мілана Рафаеля Леау. У підписанні гравця особисто зацікавив спортивний радник клубу Луїш Кампуш.

23-річний гравець, який перебрався до складу "россонері" ще влітку 2019 року, зумів за останній футбольний рік забити 14 голів та зробити 12 гольових передач у 42 зіграних матчах, що безумовно привернуло увагу збоку інших топ-клубів Європи.

Раніше Рома узгодила з ПСЖ перехід Вейналдума.

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