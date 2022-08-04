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У Барселони виникли проблеми з реєстрацією гравців

Сьогодні 18:38 275 0
У Барселони виникли проблеми з реєстрацією гравців
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона не може зареєструвати своїх новачків.

Про це повідомляє Cope.

Барселона не може зареєструвати Кессьє, Крістенсена, Левандовського, Рафіньї, Кунде, а також Дембеле, Роберто, Гаві та Араухо

Це пов'язано з різним трактуванням доходів Барселоною та департаментом економічного контролю Ла-Ліги.

Тільки при доході 617 млн євро від продажу активів та гравців, а також від скорочення зарплат каталонці зможуть зареєструвати цих гравців.

Нагадаємо, Барселона попросила Піке та Бускетса про зниження зарплат.

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