У Барселони виникли проблеми з реєстрацією гравців

Джерело - Чемпіон.

Барселона не може зареєструвати своїх новачків.

Про це повідомляє Cope.

Барселона не може зареєструвати Кессьє, Крістенсена, Левандовського, Рафіньї, Кунде, а також Дембеле, Роберто, Гаві та Араухо

Це пов'язано з різним трактуванням доходів Барселоною та департаментом економічного контролю Ла-Ліги.

Тільки при доході 617 млн євро від продажу активів та гравців, а також від скорочення зарплат каталонці зможуть зареєструвати цих гравців.

Нагадаємо, Барселона попросила Піке та Бускетса про зниження зарплат.