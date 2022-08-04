Чоботенко прибув у розташування Шахтаря

Шахтар може підписати захисника

Джерело - ТаТоТаке.

Колишній захисник Маріуполя Сергій Чоботенко прибув у табір Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відзначається, що наразі 25-річний футболіст лише тренується з гірниками. Контракт ще не підписано, але такий розвиток подій є дуже ймовірним.

Раніше Чоботенко перебував на перегляді у Дніпрі-1, проте сторони не домовились про співпрацю через рішення нового тренерського штабу. Була підписана лише попередня угода, коли в Дніпрі ще працював Ігор Йовичевич.

Українець виступав за молодіжну команду Шахтаря у сезоні 2017/18. Він є вихованцем запорізького Металурга, а також грав за юнацькі колективи Динамо.

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