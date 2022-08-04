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Захисник Металіста перейшов до Шапекоенсе

Сьогодні 15:11 236 0
Маїлтон повернувся до Бразилії
Захисник Металіста перейшов до Шапекоенсе
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Харківський Металіст віддав бразильського захисника Маїлтона в оренду представнику другого дивізіону чемпіонату Бразилії Шапекоенсе.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Орендна угода 24-річного правого захисника з бразильським клубом розрахована до кінця 2022 року.

24-річний захисник перейшов до Металіста влітку 2021 року з Атлетіко Мінейро на правах оренди, а 1 липня цього року підписав із харків'янами повноцінний контракт.

У першій частині минулого сезону бразилець провів у складі жовто-синіх шість матчів та зробив одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що  Дніпро-1 підпише Пейшото та Маїлтона у Металіста.

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