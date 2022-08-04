Захисник Чорноморця перейшов до клубу Максима Шацьких

Захисник одеського Чорноморця та національної збірної Чорногорії Ілія Мартинович продовжить кар'єру у Пахтакорі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця 2023 року.

До Пахтакору, головним тренером якого є колишній форвард київського Динамо Максим Шацьких, Мартинович приєднався на правах вільного агента.

Нагадаємо Чорноморець підписав Мартиновича в січні цього року. Чорногорський захисник так і не дебютував за моряків в офіційних матчах через повномасштабне воєнне вторгнення орків.