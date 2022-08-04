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Ільцер: Динамо заслужило перемогу

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Ільцер: Динамо заслужило перемогу
#Динамо Київ, #Штурм

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Штурму Крістіан Ільцер вважає, що мінімальна поразка від Динамо (0:1) у першому матчі залишає його команді непогані шанси на вихід у раунд плей-оф.

Про це заявив сам наставник.

"Ми можемо досягти результату за сумою двох матчів. Ми хотіли повернутися додому, маючи той результат, який залишить нам шанси на вихід до наступного раунду турніру, і ми це зробили. Наступного тижня зробимо все, щоб це підтвердити.

Загалом Динамо заслужило перемогу в цьому матчі, тому що ми не використали свої шанси в атаці", - сказав Ільцер.

Поєдинок Штурм - Динамо відбудеться 9 серпня у Граці.

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