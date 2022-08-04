Джерело - sport.ua.
Головний тренер Штурму Крістіан Ільцер вважає, що мінімальна поразка від Динамо (0:1) у першому матчі залишає його команді непогані шанси на вихід у раунд плей-оф.
Про це заявив сам наставник.
"Ми можемо досягти результату за сумою двох матчів. Ми хотіли повернутися додому, маючи той результат, який залишить нам шанси на вихід до наступного раунду турніру, і ми це зробили. Наступного тижня зробимо все, щоб це підтвердити.
Загалом Динамо заслужило перемогу в цьому матчі, тому що ми не використали свої шанси в атаці", - сказав Ільцер.
Поєдинок Штурм - Динамо відбудеться 9 серпня у Граці.