Ільцер прокоментував поєдинок 3-го раунду кваліфікації ЛЧ

Головний тренер Штурму Крістіан Ільцер вважає, що мінімальна поразка від Динамо (0:1) у першому матчі залишає його команді непогані шанси на вихід у раунд плей-оф.

Про це заявив сам наставник.

"Ми можемо досягти результату за сумою двох матчів. Ми хотіли повернутися додому, маючи той результат, який залишить нам шанси на вихід до наступного раунду турніру, і ми це зробили. Наступного тижня зробимо все, щоб це підтвердити. Загалом Динамо заслужило перемогу в цьому матчі, тому що ми не використали свої шанси в атаці", - сказав Ільцер.

Поєдинок Штурм - Динамо відбудеться 9 серпня у Граці.