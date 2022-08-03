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Циганик оцінив шанси Динамо у матчі зі Штурмом

Сьогодні 19:38 387 0
Циганик прокоментував матч Динамо - Штурм
Циганик оцінив шанси Динамо у матчі зі Штурмом
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - bookmaker-ratings.com.

Динамо зможе перемогти Штурм у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Важливо: Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

"Я уявляв собі, як Динамо може зіграти проти Фенербахче. Мій прогноз повністю спрацював. Я продовжую вважати, що кияни з кожним поєдинком гратимуть усе впевненіше та впевненіше. Це моє бачення, яке підтверджується виступами команди Луческу, яка поступово набуває форму.

Вдома проти Штурма буде дуже обережна гра. Як і проти Фенербахче. Гол на виїзді вже не грає важливої ролі, тому протистояння буде напружене.

Австрійці – хороші. Втім, я вірю в українців. Зроблю ставки, що Динамо переможе та обидві команди заб'ють. Рахунок очікую на кшталт 2:1", – розповів Циганик.

Нагадаємо, Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами.

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