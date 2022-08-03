ПСЖ підписав Санчеша

Джерело - Чемпіон.
Ренату Санчеш став гравцем ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
24-річний хавбек перейшов з Лілля за 15 млн євро. Угоду завершили вчора ввечері.
Санчешу залишилось пройти медогляд, умови особистого контракту були погоджені давно.
Зазначається, що футболіста з першого дня на посаді хотів підписати Луїш Кампуш.
У минулому сезоні Ренату записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів у 30 матчах за Лілль.
Нагадаємо, ПСЖ має намір придбати Сілву в Манчестер Сіті.