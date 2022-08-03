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ПСЖ підписав Санчеша

Сьогодні 17:54 101 0
Ренату Санчеш став гравцем ПСЖ
ПСЖ підписав Санчеша
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #ПСЖ, #Санчеш, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Ренату Санчеш став гравцем ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

24-річний хавбек перейшов з Лілля за 15 млн євро. Угоду завершили вчора ввечері.

Санчешу залишилось пройти медогляд, умови особистого контракту були погоджені давно.

Зазначається, що футболіста з першого дня на посаді хотів підписати Луїш Кампуш.

У минулому сезоні Ренату записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів у 30 матчах за Лілль.

Нагадаємо, ПСЖ має намір придбати Сілву в Манчестер Сіті.

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