ПСЖ підписав Санчеша

Ренату Санчеш став гравцем ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Ренату Санчеш став гравцем ПСЖ, повідомляє Фабріціо Романо.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

24-річний хавбек перейшов з Лілля за 15 млн євро. Угоду завершили вчора ввечері.

Санчешу залишилось пройти медогляд, умови особистого контракту були погоджені давно.

Зазначається, що футболіста з першого дня на посаді хотів підписати Луїш Кампуш.

У минулому сезоні Ренату записав на свій рахунок 2 голи та 5 асистів у 30 матчах за Лілль.

Нагадаємо, ПСЖ має намір придбати Сілву в Манчестер Сіті.