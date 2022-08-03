Динамо важливо пройти Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів ексзахисник киян Владислав Ващук.

"Шанси завжди є. Хочу, щоб у цій зустрічі Динамо перемогло і за підсумками двох зустрічей вийшло до наступного раунду кваліфікації, а потім - до Ліги чемпіонів. Таке досягнення буде психологічно важливим для країни. Це також буде важливим моментом для київського клубу у фінансовому плані.

Так, перед очним матчем, Штурм у чемпіонаті Австрії переміг Зальцбург (2:1), а Динамо у товариському поєдинку програло Евертону (0:3). Але не думаю, що на цьому спарингу киян варто якось наголошувати. Це зовсім різні матчі. У Штурма, звісно, ​​непогана команда. Австрійці перебувають в ігровому тонусі. І підбір футболістів у них начебто непоганий. Прогнозів не даю, але, гадаю, перша гра може бути нічийною", - сказав Ващук.