Джерело - sportarena.com.
Динамо важливо пройти Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це розповів ексзахисник киян Владислав Ващук.
"Шанси завжди є. Хочу, щоб у цій зустрічі Динамо перемогло і за підсумками двох зустрічей вийшло до наступного раунду кваліфікації, а потім - до Ліги чемпіонів. Таке досягнення буде психологічно важливим для країни. Це також буде важливим моментом для київського клубу у фінансовому плані.
Так, перед очним матчем, Штурм у чемпіонаті Австрії переміг Зальцбург (2:1), а Динамо у товариському поєдинку програло Евертону (0:3). Але не думаю, що на цьому спарингу киян варто якось наголошувати. Це зовсім різні матчі. У Штурма, звісно, непогана команда. Австрійці перебувають в ігровому тонусі. І підбір футболістів у них начебто непоганий. Прогнозів не даю, але, гадаю, перша гра може бути нічийною", - сказав Ващук.
Нагадаємо, Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами.