В АПЛ більше не ставатимуть на коліно перед кожним матчем

Виключенням стануть деякі матчі

Команди Прем'єр-ліги повідомили, що гравці більше не вставатимуть на коліно перед іграми АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ця кампанія розпочалася після вбивства Джорджа Флойда у 2020 році і тривала понад два роки на підтримку руху Black Lives Matter.

Повідомляється, що гравці, як і раніше, вставатимуть на коліна перед значними моментами сезону, включаючи фінал Кубку Англії та Кубку ліги, а також матч Boxing Day та матч Прем'єр-ліги з гаслом No Place For Racism.

Нагадаємо, АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів.