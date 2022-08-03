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В АПЛ більше не ставатимуть на коліно перед кожним матчем

Вчора 21:25 203 0
Виключенням стануть деякі матчі
В АПЛ більше не ставатимуть на коліно перед кожним матчем
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - sport.ua.

Команди Прем'єр-ліги повідомили, що гравці більше не вставатимуть на коліно перед іграми АПЛ.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ця кампанія розпочалася після вбивства Джорджа Флойда у 2020 році і тривала понад два роки на підтримку руху Black Lives Matter.

Повідомляється, що гравці, як і раніше, вставатимуть на коліна перед значними моментами сезону, включаючи фінал Кубку Англії та Кубку ліги, а також матч Boxing Day та матч Прем'єр-ліги з гаслом No Place For Racism.

Нагадаємо, АПЛ планує публікувати переговори суддів із VAR після матчів.

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