Капітан Штурма: Динамо - фаворит, але ми точно хочемо пройти

Штефан Хірлендер розповів про майбутній матч

Джерело - ORF.

Київське Динамо є фаворитом у матчах 3-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма.

Про це розповів капітан австрійської команди Штефан Хірлендер.

"Нам потрібні дві топові гри, ми повинні виступити вдвічі краще, ніж проти Зальцбурга в суботу. Вони фаворити, але ми точно хочемо пройти", - сказав Хірлендер.

Нагадаємо, перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі.

Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.