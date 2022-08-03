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Капітан Штурма: Динамо - фаворит, але ми точно хочемо пройти

Сьогодні 14:18 294 0
Штефан Хірлендер розповів про майбутній матч
Капітан Штурма: Динамо - фаворит, але ми точно хочемо пройти
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Штурм Грац

Джерело - ORF.

Київське Динамо є фаворитом у матчах 3-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма.

Про це розповів капітан австрійської команди Штефан Хірлендер.

"Нам потрібні дві топові гри, ми повинні виступити вдвічі краще, ніж проти Зальцбурга в суботу. Вони фаворити, але ми точно хочемо пройти", - сказав Хірлендер.

Нагадаємо, перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі.

Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

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