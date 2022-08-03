Капітан Штурма: Динамо - фаворит, але ми точно хочемо пройти

Джерело - ORF.
Київське Динамо є фаворитом у матчах 3-го кола кваліфікації Ліги чемпіонів проти Штурма.
Про це розповів капітан австрійської команди Штефан Хірлендер.
"Нам потрібні дві топові гри, ми повинні виступити вдвічі краще, ніж проти Зальцбурга в суботу. Вони фаворити, але ми точно хочемо пройти", - сказав Хірлендер.
Нагадаємо, перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі.
Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.