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Аталанта домовилася про трансфер вінгера Лейпцига Лукмана

Сьогодні 13:57 136 0
Клуб заплатить за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро
Аталанта домовилася про трансфер вінгера Лейпцига Лукмана
#Аталанта, #РБ Лейпциг, #Адемола Лукман

Джерело - Чемпіон.

Аталанта досягла домовленості з Лейпцигом щодо трансферу вінгера Адемоли Лукмана.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб заплатить за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро. Лукман вже знаходиться в Італії, де найближчим часом повинен пройти медогляд та підписати контракт.

Завершення фінальних деталей угоди очікується сьогодні.

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