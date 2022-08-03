Клуб заплатить за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Аталанта досягла домовленості з Лейпцигом щодо трансферу вінгера Адемоли Лукмана.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб заплатить за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро. Лукман вже знаходиться в Італії, де найближчим часом повинен пройти медогляд та підписати контракт.

Завершення фінальних деталей угоди очікується сьогодні.