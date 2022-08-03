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Севілья орендувала в Манчесте Юнайдет Теллеса

Сьогодні 13:01 154 0
Сторони домовилися про оренду
Севілья орендувала в Манчесте Юнайдет Теллеса
#Манчестер Юнайтед, #Севілья, #Теллес

Джерело - Чемпіон.

Севілья домовилася про оренду лівого захисника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони закрили угоду, залишилося лише підписати вже підготовлені документи. 

29-річний бразилець виступатиме за іспанську команду до кінця сезону 2022/23. У договорі не прописана опція викупу футболіста.

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