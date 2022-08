Севілья домовилася про оренду лівого захисника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони закрили угоду, залишилося лише підписати вже підготовлені документи.

29-річний бразилець виступатиме за іспанську команду до кінця сезону 2022/23. У договорі не прописана опція викупу футболіста.

Alex Telles to Sevilla, here we go and confirmed! Full agreement completed between with Manchester United on loan dean valid until 2023. Been told there’s NO buy option clause. 🚨🇧🇷 #MUFC



Contracts being prepared in order to be signed this week. pic.twitter.com/YsrvqZjuIU