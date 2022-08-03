Сторони домовилися про оренду

Джерело - Чемпіон.

Севілья домовилася про оренду лівого захисника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сторони закрили угоду, залишилося лише підписати вже підготовлені документи.

29-річний бразилець виступатиме за іспанську команду до кінця сезону 2022/23. У договорі не прописана опція викупу футболіста.