Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом

Джерело - Чемпіон.
Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо на прохід у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Коефіцієнт на перемогу Динамо в домашній грі - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.
Перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі. Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.
Прохід Динамо букмекери оцінюють - 2,04, Штурма - 1,78.
Другий матч відбудеться в Граці 9 серпня.
Факти про суперників
- Динамо 14 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (9 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
- Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
- Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
- Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
- У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.