Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо на прохід у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коефіцієнт на перемогу Динамо в домашній грі - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.

Перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі. Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Прохід Динамо букмекери оцінюють - 2,04, Штурма - 1,78.

Другий матч відбудеться в Граці 9 серпня.

Факти про суперників