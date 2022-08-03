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Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом

Сьогодні 12:05 2415 0
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо на прохід у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коефіцієнт на перемогу Динамо в домашній грі - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.

Перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі. Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Прохід Динамо букмекери оцінюють - 2,04, Штурма - 1,78.

Другий матч відбудеться в Граці 9 серпня.

Факти про суперників

  • Динамо 14 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (9 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
  • У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.
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