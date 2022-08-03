Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію в Граці

Максим Розенко мав негативний досвід під час поїздки на єврокубковий матч Штурма з харківським Металістом

Джерело - Чемпіон.

3 серпня в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти австрійського Штурма. Перший, номінально домашній матч кияни зіграють на Міському стадіоні у польському Лодзі.

Автор цих рядків має незабутні спогади щодо попереднього єврокубкового протистояння Штурма з українським клубом. Мені довелося декілька годин пробути в поліцейському відділі Граца. Причому не одному, а в компанії двох відомих екс-гравців Металіста.

Діло було так. В останньому розіграші Кубку УЄФА переміг донецький Шахтар. Наступного сезону взяв старт новий турнір - Ліга Європи. Харківський Металіст зайняв третє місце в чемпіонаті України і розпочав участь в єврокубках відразу в 3-му кваліфікаційному раунді турніру. Для того, щоб пройти в груповий етап Ліги Європи, підопічним Мирона Маркевича потрібно було перемогти австрійський Штурм. 19 серпня 2009 року офіційна делегація Металіста взяла курс на Грац. Летіли з Харкова чартером, автор цих рядків перебував в журналістський делегації, яка відправилася разом з командою висвітлювати подію.

По прибуттю в Грац офіцер в аеропорту дуже довго розглядав мою німецьку мультівізу. На той час я вже більше 2 років їздив на всі бої братів Кличків, які відбувалися здебільше в Німеччині, і німецьке посольство на черговий мегафайт поставили мені у паспорт 1-річну мультивізу. Офіцеру вона чомусь категорично не сподобалася. Австрієць зробив висновок, що віза підроблена. Автобус з журналістами ще довго чекав мене біля аеропорту, а потім поїхав до заброньованого готелю. Мені ж забронювали місце в поліцейському відділенні. Причому я відправився туди не сам, а в компанії двох ексгравців Металіста, які перебували у складі офіційної делегації клубу.

Навіть зараз не хочу називати їх прізвища. Тому, що один зараз - відомий український тренер, другий - легенда харківського футболу. Перший грав за Металіст на стику 80- 90-х, потім поїхав за кордон. Повернувся, закінчив ігрову кар'єру, став тренером, працював в Металісті-2, а потім в тренерському штабі основної команди. Це була його перша поїздка за кордон після багаторічної перерви. Йому просто забули оформити візу. Пам’ятаю дуже здивоване обличчя офіцера в аеропорту, який довго-довго листав паспорт українця, шукаючи там шенгенську візу. Але так її і не знайшов. Другий - взагалі легендарна особистість для клубу. Грав у лінії нападу за Металіст у 70-90-х роках (з перервами). У нього теж не було візи. Просто помилка людини з клубу, яка відповідала за оргпитання. Він не перевірив, що у хлопців немає віз. Тренер в поліцейському участку розводив руками: “Я багато років за кордоном не був, взагалі не знав, що потрібні візи”. Нагадаю, до безвізового режиму України з Європою ще було чимало років. Судячи зі всього, в аеропорту Харкова тоді не дуже прискіпливо переглядали паспорта офіційної делегації Металіста на наявність шенгенських віз.

Добре, що в поліцейському відділенні з нами був перекладач. На початку він трохи боязко та підозріло дивився на мене і перепитував, чи дійсно моя віза не підроблена. Але моє питання австрійські поліцейські вирішили швидко. Зв’язалися з німецьким посольством, яке підтвердило абсолютну законність видачі мульвізи. По хлопцях питання вирішувалося декілька годин. Металісту довелося підключати дипкорпус. Нарешті прямо в поліцейське відділення приїхав консул, який вклеїв хлопцям візи в паспорта. Візи коштували по 35 євро. Хлопці євро не мали, так що мені довелося сплатити за них (потім гроші повернув адміністратор Металіста). Після цього перекладач відвіз нас в готель. Я ще встиг запитати поліцейського, чим моя віза викликали такі підозри, але конкретну відповідь так і не отримав. Принаймні, більше ніколи проблем з цією візою у мене не було.

Коли я добрався до готеля, зустрів на собі здивовані погляди колег. Чутки, що у мене підроблена віза, швидко розійшлися. І дехто навіть, здається, встиг в це повірити…

Наступного дня була гра, яка не виявила переможця. Металіст зіграв в Граці 1:1. Після цього, здавалося, мав непогані шанси на прохід в груповий етап. Але, на жаль, за тиждень програв у Харкові 0:1 і закінчив свої виступи в євросезоні.

Київське Динамо зіграє в Лізі Європи, навіть якщо програє Штурму. Але після емоційно виснажливої перемоги над Фенербахче хочется вірити, що Штурм не стане для підопічних Мирча Луческу перепоною на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів. Задля цього Динамо має зробити ще два дуже важливих кроки.

Максим Розенко, Чемпіон