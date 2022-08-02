Ла-Ліга підписала контракт з новим титульним спонсором

Американська корпорація EA Sports, яка є розробником та дистриб‘ютором відеоігор, стане новим титульним спонсором Ла-Ліги.

Про це повідомляє Marca.

Сторони погодили контракт терміном на 5 років, який набуде чинності з сезону 2023/24. Раніше EA Sports та Ла-Ліга вже були партнерами – іспанська ліга отримувала 30 млн євро за сезон згідно з наявним договором. Тепер прибуток складатиме 60 млн на рік.

До цього титульним спонсором чемпіонату була фінансово-кредитна група Santander, яка платила 17 млн євро щорічно.

Раніше Барселона продала чверть акцій Barсa Studios Socios.com.