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Ла-Ліга підписала контракт з новим титульним спонсором

Сьогодні 18:26 219 0
Ла-Ліга підписала контракт з новим титульним спонсором
#Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Американська корпорація EA Sports, яка є розробником та дистриб‘ютором відеоігор, стане новим титульним спонсором Ла-Ліги.

Про це повідомляє Marca.

Сторони погодили контракт терміном на 5 років, який набуде чинності з сезону 2023/24. Раніше EA Sports та Ла-Ліга вже були партнерами – іспанська ліга отримувала 30 млн євро за сезон згідно з наявним договором. Тепер прибуток складатиме 60 млн на рік.

До цього титульним спонсором чемпіонату була фінансово-кредитна група Santander, яка платила 17 млн євро щорічно.

Раніше Барселона продала чверть акцій Barсa Studios Socios.com.

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