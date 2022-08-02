Агент Супряги: Близько 10 клубів цікавились Владиславом

Нападником Динамо Владиславом Супрягою цікавиться досить хороший клуб.

Про це повідомляє агент гравця Олександр Яковенко.

"Було близько 10 клубів, які ним цікавились. Навіть незважаючи на невдалий період, він залишається форвардом, на якого є попит. Цікавились клуби з Бельгії, з Нідерландів. Клуби серії А на цей момент ним не цікавились. З Німеччини також був інтерес".

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"Інтерес є навіть зараз. Є клуб, який хоче його попри те, що він травмований. Це дуже хороший клуб. Він намагається спілкуватися з Динамо на цю тему. Все залежить від того, як пройде операція, а також від позиції Динамо - чи будуть вони розглядати можливість його відходу чи будуть розраховувати, що він відновиться і буде грати", - сказав Яковенко.