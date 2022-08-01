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Хаві: Мене не турбує те, що Левандовський не забиває. Те саме відбувалося із Суаресом

Вчора 23:37 206 0
Хаві прокоментував адаптацію Левандовського
Хаві: Мене не турбує те, що Левандовський не забиває. Те саме відбувалося із Суаресом
Фото - gettyimages
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Хаві Ернандес

Джерело - marca.com.

Головний тренер Барселони Хаві не переймається через відсутність забитих голів у Роберта Левандовського у передсезонних матчах.

Про це розповів сам фахівець.

"Він забиває на тренуваннях. Вчора м’яч влітав у ворота, сьогодні - ні. Це нормально.

Подібне було з Луїсом Суаресом та Ферраном Торресом, коли вони переходили.

Левандовський забиватиме, хоча він дає набагато більше, ніж просто голи.

Рафінья? Думаю, він дуже нам допоможе, це дивовижний трансфер на цей і майбутні сезони", - сказав Хаві.

Раніше Барселона представила Кунде.

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