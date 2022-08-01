Головний тренер Барселони Хаві не переймається через відсутність забитих голів у Роберта Левандовського у передсезонних матчах.

Про це розповів сам фахівець.

"Він забиває на тренуваннях. Вчора м’яч влітав у ворота, сьогодні - ні. Це нормально.

Подібне було з Луїсом Суаресом та Ферраном Торресом, коли вони переходили.

Левандовський забиватиме, хоча він дає набагато більше, ніж просто голи.

Рафінья? Думаю, він дуже нам допоможе, це дивовижний трансфер на цей і майбутні сезони", - сказав Хаві.