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Бурбас: Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо

Вчора 21:55 534 0
Ігор Бурбас розповів, за яких обставин півзахисник Георгій Цітаішвілі залишив Динамо
Бурбас: Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо
#Ігор Бурбас, #Динамо Київ, #Лех, #Футбольні трансфери, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Чемпіон.

Ексвінгер Динамо Георгій Цітаішвілі зі скандалом перейшов у Лех.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Маю інформацію, що Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо. Луческу на нього розраховував, у нього була індивідуальна бесіда типу: "залишайся, я на тебе покладаюся, будеш конкурувати". А він, не скажу, що хамовито, але некрасиво відповів, що бачить себе в іншому клубі, а не в Динамо. І пішов у Лех, з яким ганебно вилетів з Ліги чемпіонів", - сказав Бурбас.

21-річний футболіст в нинішньому сезоні провів 5 матчів за Лех в усіх турнірах.

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