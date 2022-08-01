Бурбас: Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо

Ексвінгер Динамо Георгій Цітаішвілі зі скандалом перейшов у Лех.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Маю інформацію, що Цітаішвілі дуже некрасиво пішов з Динамо. Луческу на нього розраховував, у нього була індивідуальна бесіда типу: "залишайся, я на тебе покладаюся, будеш конкурувати". А він, не скажу, що хамовито, але некрасиво відповів, що бачить себе в іншому клубі, а не в Динамо. І пішов у Лех, з яким ганебно вилетів з Ліги чемпіонів", - сказав Бурбас.