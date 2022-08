Колишній півзахисник Барселони та Челсі Сеск Фабрегас підпише контракт з клубом Серії Б, Комо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сьогодні, 1 серпня, гравець прилетить до Італії, де пройде медогляд.

Угода Фабрегаса з Комо буде розрахована на два роки.

