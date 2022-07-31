Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі третього туру румунської Ліги 1 з футболу.
Університатя Крайова перед матчем із Зорею поступилася Рапіду.
Чемпіонат Румунії - Ліга 1
3 тур
29 липня
АКС Арджеш - Університет Клуж 3:1 (1:1)
Фарул - Хіндія 0:0
30 липня
Волунтарі - УТА Арад 2:0 (2:0)
ЧФР Клуж - Міовень 4:2 (3:1)
31 липня
Петролул - Шепші 1:1 (0:0)
Університатя Крайова - Рапід 0:1 (0:0)
Матч Стяуа - Універсітатя Крайова 1948 сьогодні завершиться пізніше.
Матч Гарманнштадт - Ботошані відбудеться 1 серпня.
Турнірна таблиця: