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Клуж та Рапід здобули перемоги: результати матчів 3 туру румунської Ліги 1

Вчора 23:53 161 0
Клуж та Рапід здобули перемоги: результати матчів 3 туру румунської Ліги 1
#ЧФР Клуж

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі третього туру румунської Ліги 1 з футболу.

Університатя Крайова перед матчем із Зорею поступилася Рапіду.

Чемпіонат Румунії - Ліга 1
3 тур
29 липня

АКС Арджеш - Університет Клуж 3:1 (1:1)

Фарул - Хіндія 0:0

30 липня

Волунтарі - УТА Арад 2:0 (2:0)

ЧФР Клуж - Міовень 4:2 (3:1)

31 липня

Петролул - Шепші 1:1 (0:0)

Університатя Крайова - Рапід 0:1 (0:0)

Матч Стяуа - Універсітатя Крайова 1948 сьогодні завершиться пізніше.

Матч Гарманнштадт - Ботошані відбудеться 1 серпня.

Турнірна таблиця:

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